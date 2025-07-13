İzmir Urla'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'in Urla İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alınıyor

İzmir'in Urla ilçesinde, Naipli Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için hemen harekete geçildi. Yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, ormanlık alandaki alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip gönderildi.

Bölgeye Gönderilen Ekip Sayısı

Yangına müdahale için bölgeye toplamda 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 tanker ve 3 dozer sevk edildi. Ayrıca İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarına destek vermekte.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Jandarma ekipleri, yangının etkilediği bölge ile Bademler Mahallesi arasında bulunan kara yolunda güvenlik önlemleri alarak, tedbir amaçlı bazı yolları kapattı. Bu önlemler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirildi.

İş Makineleri Devrede

Yangın bölgesine yakın bir noktada bulunan trafo merkezinin etrafı, iş makineleri tarafından açılarak yangının daha da yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için hem karadan hem de havadan müdahaleleri çaba ile sürdürülüyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.