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İzmir Urla'daki Orman Yangınına Büyük Müdahale

İzmir Urla'daki yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:49
İzmir Urla'daki Orman Yangınına Büyük Müdahale

İzmir Urla'da Orman Yangını

İzmir'in güzel ilçesi Urla'da, Yağcılar Mahallesi sınırlarında meydana gelen orman yangınına müdahale devam etmektedir. Yangının nedeni henüz belirlenememiştir.

Müdahale Ekipleri Seferber Oldu

Yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ile birlikte 5 yer ekibi müdahalede bulunmaktadır. Ekipler, yangının hızlı bir şekilde kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edilirken, bu zorlu mücadelenin süreci izlenmektedir. Ekiplerin özverili çalışmaları, yangının yayılmasını önlemek için kritik öneme sahiptir.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

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