İzmir Urla'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir Urla'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in güzel ilçesi Urla'da çıkan orman yangınına yönelik yoğun bir müdahale sürüyor. Yangın, Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeden başladı.

Müdahale Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozerin yanı sıra 8 yer ekibi, yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Rüzgarlı hava koşulları, yangının büyümesini etkiliyor.

Tahliye Çalışmaları Gerçekleştirildi

Bölgedeki 11 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yangının başladığı alana yakın Papaz Koyu'ndaki 7 karavan da çekildi. Çadırda kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik botları aracılığıyla güvenli bölgelere uzaklaştırıldı.

Yangınla ilgili gelişmeler yakından izlenirken, ekiplerin çalışmalarına destek amacıyla sivil savunma ve yerel gönüllü gruplar da olay yerine intikal etti. Durumla ilgili güncellemeler yapılmaya devam edecektir.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam etti.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam etti.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam etti.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam etti.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam etti.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.