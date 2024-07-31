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İzmir Urla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Yangın nedeniyle 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi. Ekipler havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:18
İzmir Urla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Yangın Müdahalesi Devam Ediyor

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Geniş Kapsamlı Ekip Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye, 9 uçak, 9 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi gönderildi.

Siteler Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi. Bu iki sitede toplamda 120 konut bulunuyor.

Havadan ve Karadan Çalışmalar Sürüyor

Yangın söndürme ekipleri, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

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