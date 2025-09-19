İzmir, Uşak ve Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenlerle Anıldı

İzmir, Uşak ve Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü törenleri düzenlendi

İzmir, Uşak ve Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen tören ve yürüyüşlerle gaziler ile şehitler anıldı. Programlar çelenk sunumları, konuşmalar ve halk etkinlikleriyle sürdü.

İzmir

İzmir'deki törenler Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Orhan Aydın, 19 Eylül'ün vatan için canlarını adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gün olduğunu vurguladı. Programa MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Uşak

Uşak'ta düzenlenen "Kahramanlarla Kardeşlik Yürüyüşü" katılımcıların Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanmasıyla başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüyen grup yürüyüş sırasında 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programda Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi Başkanı İsmail Soyöz Atatürk anıtına çelenk bıraktı. İsmail Soyöz, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

Törene AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ile gaziler katıldı.

Manisa

Manisa ve ilçelerinde de anma programları çeşitli yürüyüş ve etkinliklerle gerçekleştirildi. İl merkezindeki program "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" ile başladı. Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na mehter marşları eşliğinde yürüyen korteje Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu de eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda Manisa Valisi Vahdettin Özkan tarafından karşılanan kortej, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önündeki törenle devam etti. Programda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Aptullah Karakaş bir konuşma yaptı. Etkinlik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun Ege Bölgesi oyunları gösterisiyle sona erdi.

Salihli ilçesindeki programda çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın konuştu, öğrenciler şiirler okudu.

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Kaymakam Selami Kapankaya ile Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Sadık Özdemir'in konuşmalarının yer aldığı etkinlikte öğrenciler şiirler okudu ve Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.