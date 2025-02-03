İzmir Valiliği'nden Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketlilik Açıklaması

İzmir Valiliğinden Ege Denizi'nde Sismik Hareketlilik Açıklaması

İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren artan sismik hareketliliğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanların, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli bir şekilde bu hareketliliği detaylı olarak değerlendirdiği belirtildi. Ayrıca, deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel bir çerçevede takip ediliyor.

400'ü Aşkın Deprem Kaydedildi

Valilik tarafından aktarılan bilgilere göre, bölgede meydana gelen depresyon fırtınası şeklindeki hareketlilik kapsamında, en büyüğü 4.8 büyüklüğünde olmak üzere 400'den fazla deprem kaydedildi. Bu depremlerin, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı ifade edildi.

Depremlerin Derinlikleri ve Mesafesi

Yapılan değerlendirmeler ışığında, depremlerin 5 ila 25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana geldiği belirtildi. Ülkemiz kıyılarına en yakın depremin yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleştiği bilgisi de verildi.

2011-2012 Sismik Aktivite Deneyimi

2011-2012 yıllarında bu bölgede yaşanan benzer sismik aktivite döneminin, 14 ay süresince devam etmesine rağmen herhangi bir volkanik faaliyete neden olmadığı kaydedildi. Uzmanların, AFAD ile iş birliği içinde sismik hareketliliği çok yönlü değerlendirdiği ve tsunami gibi muhtemel tehditler için sürekli takip yapıldığı ifade edildi.

Resmi Kaynakların Takibi Önemli

Son olarak, sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine dikkat edilmesi ve yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacağı bildirildi.