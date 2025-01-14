İzmir Valisi Elban, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

İzmir Valisi Elban'ın 'Yılın Kareleri' Oylaması Katılımı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, yılın en etkileyici fotoğraflarını değerlendirdi.

Oylama, birçok farklı kategoride yer alan fotoğrafların izleyicilere sunulmasıyla devam ederken, Elban, Anadolu Ajansı'nın bu önemli etkinliğinin fotoğrafçılığa ve haberine sağladığı katkıyı vurguladı.

Vali Elban, bu tür organizasyonların, **görsel sanatlar** ve **medya** arasındaki ilişkiyi güçlendirerek, toplumsal duyarlılığı artırdığını belirtti.