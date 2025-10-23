İzmir Valisi Elban: Foça'daki selde kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor

İzmir Valisi Süleyman Elban, Yeni Foça ilçesinin Bucak mevkisinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonrası bir derede kaybolan vatandaş için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Arama kurtarma çalışmaları

Vali Elban, bölgede su içerisinde görev yapan 19 balık adam ile karada görevli çok sayıda ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. İncelemelerde bulunan Elban, yetkililerden operasyon hakkında bilgi aldı.

Elban, olay sırasında derenin üstündeki köprüden aracıyla geçmeye çalışan kişinin sele kapıldığını aktararak, arama çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Arkadaşlarımız aracı 1.5 kilometre aşağıda bulup çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balık adamımız su içerisinde. Dışarıdan da kara ekiplerimiz arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. En son kendisine ait cüzdan da bulundu. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Kaybolan vatandaşımızın bulunması ile ilgili çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Sabah itibarıyla ekibimize 12 balık adamımız daha katılacak. Dolayısıyla inşallah sabaha kadar buluruz. Bulamazsak, sabah ekibimiz biraz daha güçlenecek ve yoğun bir şekilde arama tarama faaliyetlerine devam edeceğiz."

Hasar tespiti ve müdahale

Vali Elban, öğle saatlerinde başlayan yağmurun kentin özellikle kuzeyini etkilediğini ve ilçeye yaklaşık 1,5 saat içinde 144 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Yağış sonrası bazı iş yeri ve evlerde su baskınları yaşandı.

Elban, ilçede 169 ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldiğini, ekiplerin olumsuzluk yaşanan bölgelere hızlı müdahale ettiğini ve gerekli yardım, destek ve tahliye çalışmalarının yürütüldüğünü vurguladı. Şu ana kadar bölgeden can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.

Ayrıca, İl Defterdarlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yağmurun şiddeti azaldığında sahada hasar tespit çalışmalarına başladığını ve bu çalışmaların yarın akşama kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Uyarılar ve kaybolanın kimliği

Vali Elban, bölgedeki diğer ilçeler için de uyarıda bulunarak özellikle Seferihisar ve Menderes ilçelerinde ilerleyen saatlerde yoğun yağış beklendiğini, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini kaydetti.

Öte yandan selde kaybolan vatandaşın emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu (70) olduğu ve mantar toplamak için bölgeye geldiğinin öğrenildiği bildirildi.

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.