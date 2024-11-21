İzmir Valisi Elban, Silahlı Saldırıda Yaralanan Polislere Ziyaret Gerçekleştirdi

İzmir Valisi Süleyman Elban'dan Yaralı Polislere Ziyaret

İzmir Valisi Süleyman Elban, silahlı çatışma ihbarı üzerine gidilen bölgede yaralanan 3 polis memurunu hastanelerde ziyaret etti. Vali Elban, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun ile bir araya gelerek sağlık durumları hakkında Başhekim Prof. Dr. Sefa Kurt'tan bilgi aldı.

Olayın Detayları

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Elban, dün saat 20.00 sıralarında gelen iki ayrı silahlı kavga ihbarının olduğunu hatırlattı. Vali, kavganın olduğu yere en yakın polis ekibinin yönlendirildiğini belirterek, "Husumetli iki ailenin kavga edeceği bilgisi mevcut. Oraya vardıklarında, bir aile diğer ailenin geldiğini düşünerek, memurlarımıza sivil oldukları için ateş açtı. Üzüntüyle belirtmeliyim ki, 3 arkadaşımız yaralandı" dedi.

Yaralanan polislerin hızla tedavi edildiğini vurgulayan Elban, "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Komiser Furkan Hakan Aşkın’ın hayati tehlikesi bulunmuyor. İnşallah birkaç gün içinde taburcu edileceğini düşünüyoruz" diye konuştu. Ayrıca, Gümüştekin ve Tozun'un durumlarının kritik olduğunu ancak yoğun bakımda yapılan müdahale ile hayati tehlikeyi atlattıklarını da sözlerine ekledi.

Olay Sonrası Gözaltılar

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan toplam 14 kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiğini bildiren Vali Elban, yaralı polislerin tedavilerine özen gösteren sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Vali Elban, daha sonra Komiser Furkan Hakan Aşkın'ı tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret ederek, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın Gelişimi

Olay, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye hareket etmesiyle başladı. Polis ekibine ateş açan M.S.Ç. isimli şüpheli olay sonrası gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir Valisi Süleyman Elban (ortada), gittikleri silahlı çatışma ihbarı bölgesinde açılan ateş sonucu yaralanan 3 polis memurunu tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret etti. Vali Elban, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Elban'a İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel (sağda) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt (solda) eşlik etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban (ortada), gittikleri silahlı çatışma ihbarı bölgesinde açılan ateş sonucu yaralanan 3 polis memurunu tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret etti. Vali Elban, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Elban'a İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel (sağda) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt (solda) eşlik etti.