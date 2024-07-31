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İzmir ve Aydın'da İsmail Heniyye için Gıyabi Cenaze Töreni Düzenlendi

İsmail Heniyye için İzmir ve Aydın'da gıyabi cenaze namazı kılındı, vatandaşlar İsrail karşıtı slogan attı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:47
İzmir ve Aydın'da İsmail Heniyye için Gıyabi Cenaze Töreni Düzenlendi

İsmail Heniyye İçin İzmir ve Aydın'da Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'nin İzmir ve Aydın illerinde gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

İzmir'deki Tören

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Konak ilçesindeki Yalı Camisi'nde ikindi vaktinde gerçekleştirilen tören, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırıldı. Törenin ardından dua edilerek Heniyye'nin ruhuna ithaf edildi.

Platformun dönem başkanı Gökhan Temur, yaptığı basın açıklamasında Heniyye'nin şehitler kervanına katıldığını belirterek, "Türkiye her zaman Filistinlilerin yanında olacaktır. Bu aziz kan, özgür Kudüs’e ve nehirden denize özgür Filistin’e açılan yol olmuştur. Birlik ve beraberlik için sevgi şarttır," ifadelerini kullandı.

Aydın'daki Tören

Aydın'da ise Bey Camisi'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı gerçekleştirildi. Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar, cenaze namazının ardından dua ederek, merhumun ruhuna saygılarını iletti.

Halk, cami içerisinde ve avlusunda tekbir getirerek, İsrail aleyhine sloganlar attı.

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