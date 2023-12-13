İzmir ve Aydın'da Kafes-18 Operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütüldüğü belirtildi. Operasyona, özel harekat, çevik kuvvet, bomba imha ve köpek eğitim merkezi ekipleri de destek verdi.

Operasyonun detayları, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının ardından açıklanacak. Suç örgütlerinin hangi eylemlere karıştıkları, kimlerle bağlantılı oldukları ve hangi amaçla hareket ettikleri merak konusu. Operasyonun, Türkiye genelinde suç örgütlerine büyük bir darbe vurduğu ifade ediliyor.

Operasyonda, bir suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen İ.M. ve 6 adamı ile yasa dışı silah ticareti yaptıkları tespit edilen 2 suç örgütünden 21 kişi gözaltına alındı.

İ.M. liderliğindeki suç örgütünün üyelerinin, devlet memuru gibi davranarak, dernek kurup yardım topladıkları, telsiz ve çakarlı araçlarla kolluk kuvveti gibi hareket ederek, vatandaşları tehdit ve baskı altına aldıkları, sahte plaka ve kimliklerle çeşitli suçlar işledikleri ortaya çıktı.

Operasyonlarda, 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, gaz tabancası, 13 şarjör, 121 fişek, 178 kartuş, 4 el telsizi, 15 gram esrar maddesi, çok sayıda çek, senet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu ve örgütsel belge ele geçirildi. Operasyonda; 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, gaz tabancası, 13 şarjör, 121 fişek, 178 kartuş, 4 el telsizi, 15 gram esrar maddesi, çek, senet ve örgütsel dokümanlar bulundu.