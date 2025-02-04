İzmir ve Aydın İçin Zirai Don Uyarısı Yapıldı

İzmir ve Aydın'da Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Aydın için önemli bir zirai don uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği vurgulandı.

Zirai Don Beklentisi

Uyarıya göre, her iki kentin merkez ve kıyı ilçelerinde hafif, iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don bekleniyor. Vatandaşların, bu süreçte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin tarımsal faaliyetler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi. Bu nedenle çiftçilerin zirai don riski konusunda dikkatli olması önem taşıyor.