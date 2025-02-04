DOLAR
35,93 0,12%
EURO
37,3 -0,65%
ALTIN
3.280,14 -0,76%
BITCOIN
3.579.035,19 1,67%

İzmir ve Aydın İçin Zirai Don Uyarısı Yapıldı

Meteoroloji, İzmir ve Aydın’da 5 Şubat'tan itibaren zirai don riski konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:59
İzmir ve Aydın İçin Zirai Don Uyarısı Yapıldı

İzmir ve Aydın'da Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Aydın için önemli bir zirai don uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği vurgulandı.

Zirai Don Beklentisi

Uyarıya göre, her iki kentin merkez ve kıyı ilçelerinde hafif, iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don bekleniyor. Vatandaşların, bu süreçte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin tarımsal faaliyetler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi. Bu nedenle çiftçilerin zirai don riski konusunda dikkatli olması önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Adı Sivas'taki Spor Salonunda Yaşatılacak
2
Zeytinburnu'nda Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı
3
Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 12 Şüpheli Yakalandı
4
Bursa'da Tırla Çarpışan Otobüs Şarampole Devrildi: 9 Yaralı
5
Tunceli'de Kayaya Çarpan Araçta 1 Ölü, 6 Yaralı
6
Hamas, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşaması İçin Müzakerelere Başlandığını Duyurdu
7
İngiltere Gümrüklerinde Yüzlerce Yasaklı Hayvan ve Bitkiler Ele Geçirildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!