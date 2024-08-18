İzmir ve Bolu'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

İzmir ve Bolu'daki Orman Yangınlarının Kontrol Altına Alınması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarının kontrol altına alınma aşamasına geldiğini duyurdu. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Seyirtepe'de basın toplantısı düzenleyen Yumaklı, şu anda 5 ayrı yangınla mücadele edildiğini ve bu yangınlardan en yakın olanlarının kontrol altına alınmak üzere olduğunu belirtti.

Yangınlarla İlgili Uluslararası Destek

Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesindeki yangının sarp arazide sürdüğünü ifade ederek, “Gece boyunca karadan müdahale ettik, şu anda 4 uçak ve 11 helikopterle yangına yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyoruz. Bu yangın da kontrol altına alınma aşamasına geldi” dedi.

Aydın, Manisa ve Diğer Yangınlar

Aydın Bozdoğan ilçesindeki yangında ise 5 uçak, 11 helikopter ve güçlü kara ekipleri ile mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Bakan Yumaklı, “Bağlantılı rüzgar koşullarına rağmen ekiplerimiz çok ciddi bir özveri ile çalışıyor” diye konuştu. Ayrıca, Manisa Gördes ve diğer illerdeki yangınların kontrol altına alınma sürecinin hızlandığını vurgulayarak, “Gün içerisinde veya akşam net bilgileri vereceğiz” şeklinde ekledi.

Teşekkür ve Uyarılar

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer tüm destek sağlayan kuruluşların fedakarlıklarını dile getirerek, “Bu süreçte yanımızda olan tüm halka ve resmi kurumlara teşekkür ediyorum. Ormanlarımız için yıl boyunca 500 milyon fidan dikme hedefimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, vatandaşları açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Millî Ağaçlandırma Bayramı

Yumaklı, tüm kesimleri 11 Kasım’da kutlanacak Milli Ağaçlandırma Bayramı’na davet ederek, “Hasarları hep birlikte gidermeye davet ediyorum, yanımızda olmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Azerbaycan halkına da teşekkür eden Yumaklı, bu zorlu süreçte uluslararası desteğin önemine dikkat çekti. “Hepimiz için önümüzdeki hafta büyük bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.