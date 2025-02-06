İzmir ve Manisa'da FETÖ Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltında

İzmir ve Manisa'da FETÖ'ye Yönelik Büyük Operasyon

İzmir ve Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne karşı gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen süreçte, isimleri FETÖ soruşturmalarında geçen ve ByLock kullanıcısı tespit edilen, örgüt üyesi olduklarına dair beyanlar bulunan kişiler hakkında gözaltı kararı alındı. Söz konusu şüphelilerin, KHK ile kapatılan kurumda çalıştıkları ve Banka Asya ile bağlantılı kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri, İzmir kent merkezi ile Bayındır ilçesi ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı. Şu an itibarıyla 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.