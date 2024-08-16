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İzmir ve Manisa'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

İzmir ve Manisa'daki orman yangınları için karadan ve havadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:18
İzmir ve Manisa'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

İzmir ve Manisa'daki Orman Yangınları

İzmir ve Manisa illerinde çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe bölgesinde meydana gelen yangın, dün akşam saatlerinde başladı ve ekiplere ulaşan hava aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahalelere başlandı.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Yangına müdahale için 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi görev almaktadır. Yangın bölgesinde bulunan bir hayvan barınağı güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir.

Rüzgarın Zorlayıcı Etkisi

Şiddetli rüzgar, burada görev yapan helikopterlerin zaman zaman zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca, yazlık bölgelerde yaşayan bazı vatandaşlar, jandarma gözetiminde güvenli alanlara tahliye edilmiştir.

Gördes'teki Yangınlar

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınlarına yönelik müdahaleler de sürmektedir. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla müdahale edilen yangınların durumunun iyiye gittiği bilgisi gelmiştir.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, dün öğle saatlerinde başladıktan sonra yangınlara yönelik olarak 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile coşkulu bir mücadele başlatılmıştır.

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