İzmir Yamanlar'da 15 Ağustos Yangını Sonrası Ağaçlandırma Hızlandı

İzmir Yamanlar'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Mahmut Yılmaz yerinde inceledi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alanda, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Yamanlar'da yangından etkilenen 1586 hektar alanda yapılan ağaçlandırma, gençleştirme ile erozyon ve sel kontrolü projelerini yerinde inceledi.

Saha çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, yangından etkilenen alanın bin hektarlık kısmında eş zamanlı uygulanan çalışmaların olumlu sonuç verdiği kaydedildi. Bu alanlarda 8 ton tohum ekilen doğal gençleştirme sahalarında çimlenen fidanların yanı sıra, yamaç ıslahını da içeren yangına dirençli orman oluşturma projesi kapsamında 20 çeşit türde fidan dikiminin başarılı olduğu belirtildi.

Erozyon ve sel kontrolü ile dere ıslahı

Açıklamada ayrıca, Sancaklı Mahallesi civarındaki üst havzada, Ilıca ve Kazancık dereleri boyunca yürütülen erozyon ve sel kontrolü projesi kapsamında bugüne kadar 80 Gabion Eşik tesis edilerek dere ıslahı çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalışmaların geri kalan bölümünde ise ağaçlandırma kapsamında yapılan makineli toprak işlemesinin son aşamaya gelindiği vurgulanarak, planlandığı şekilde 2025 yıl sonu itibarıyla fidan dikimleri tamamlanarak ağaçlandırma çalışmalarının bitirileceği ifade edildi.