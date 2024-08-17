İzmir Yamanlar'daki Yangınla İlgili Açıklama

Yangınla Mücadelede Hava Destanı

Bakan İbrahim Yumaklı, İzmir'in Yamanlar bölgesinde devam eden yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yangın, bir vadinin içerisinde sıkışmış durumda, bu nedenle müdahale süreçlerinin zorlu geçtiğini ifade etti.

Hava Araçları ile Müdahele Planı

Bakan Yumaklı, yangının söndürülmesi için uçak ve helikopterlerin etkili bir şekilde kullanılacağını belirtti. Yangınla mücadelede havadan destek sağlanarak, hem yangının büyümesini engelleme hem de kontrol altına alma çabaları sürdürülecek.