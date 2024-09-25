İzmir Yamanlar Ormanları Yeniden Yeşerecek

Yanan Orman Alanı Fosforlu Fidanlarla Yeniden Yeşerecek

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar bölgesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen büyük orman yangınında zarar gören alan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1 milyon 100 bin fidan ve 8 ton ağaç tohumu ile yeniden ağaçlandırılacak.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Yangının ardından bölgeyi ziyaret eden İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir ve İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile birlikte, yürütülen rehabilitasyon sürecine dair bilgiler aldı.

Elban, yanan alanda toplam 2,900 hektar alanın etkilenmiş olduğunu ifade ederek, "Yangın sonrasında hemen çalışmalara başladık ve bölgenin yeniden ağaçlandırılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz," dedi.

Yangına Dayanıklı Ağaç Türleri Seçiliyor

Vali Elban, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yangınlara karşı daha dayanıklı ağaç türlerinin seçildiğini belirterek, "Servilerin yanı sıra üç çeşit meşe ve diğer yapraklı ağaç türleri ile orman yapısını zenginleştiriyoruz," açıklamasını yaptı.

Hedef 2025 Yılına Kadar 1 Milyon Fidan

Bölgedeki ağaçlandırma projelerinin 11 Kasım 2023'e kadar tamamlanması planlanıyor. Elban, 2024 yılı sonuna kadar 500 bin, 2025 yılı mart ayına kadar ise 600 bin fidan dikerek toplamda 1 milyon 100 bin fidanı bu alana yerleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"İnşallah burası birkaç yıl içinde yeniden yemyeşil bir doğaya dönüşecek," diyen Elban, Yamanlar bölgesinin ormanlık alan olarak korunacağını vurguladı.

Yangın, Yamanlar bölgesinin üç ilçe sınırlarında yayılarak birçok ev ve iş yerinin de zarar görmesine neden olmuş ve 18 Ağustos'ta kontrollü bir biçimde söndürülmüştü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları, orman işçileri tarafından yürütülüyor.