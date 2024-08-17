İzmir Yangınlarına Devlet Desteği

İzmir’de Yangınlar İçin Devlet Müdahalesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de meydana gelen yangınlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Altun, yangınlara müdahale eden ekiplerin gücünü vurguladı.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Altun, "İzmir’deki yangınlara 596 araç ve 2965 personel ile müdahale edilmektedir" şeklinde bilgi verdi. Devletin ilgili birimlerinin, bu süreçte şeffaf bir iletişim sergilediğine dikkat çekti.

Ayrıca, halkı bilgilendirmek amacıyla, yangınlarla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşıldığını belirtti.