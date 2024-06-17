İzmir yanıyor: 3 ilçede yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir’in 3 ilçesinde yangın çıktı. Aktarılanlara göre Buca, Çiğli ve Aliağa’da orman yangınlarına itfaiye hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.



Buca ilçesinden gelen haberlere göre çevre yolunun batısında kalan ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 de dozer ile müdahale ediyor.

Buca’nın yanı sıra Yakakent Mahallesi’nde yerleşim yerlerine oldukça yakın konumdaki ormanda da yangın çıktı. 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracının müdahale ettiği yangın hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son olarak da Çiğli’nin Egekent Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık alanda etkili olan yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.