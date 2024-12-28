İzmir Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İzmir'in Yüksek Kesimlerinde Kış Manzarası

İzmir'in Bornova, Kemalpaşa, Karabağlar ve Ödemiş ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece yarısı başlayan kar, gündüz saatlerinde de etkisini sürdürerek bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Beşyol Mahallesi Karla Kaplandı

Bornova ilçesindeki 650 rakımlı Beşyol Mahallesi, sabah saatlerinde yoğun kar yağışının ardından beyaz bir manzaraya büründü. Karla kaplanan çam ağaçları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar Keyfi İçin Mahalleye Akın

Sosyal medyada paylaşılan karlı fotoğrafların ardından, kar görmek için İzmirliler aileleriyle birlikte mahalleye akın etti. Kar topu oynayan çocuklar ve fotoğraf çektiren aileler, kışın tadını çıkardı.

ATV ile Kış Eğlencesi

ATV turu yapan Uğur Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçların çıkamadığı bölgelere kar görmek için geldiğini belirtti. Üşümesine rağmen çok eğlendiğini ifade eden Karadağ, "Karda ATV turu mükemmel. Ben araçların kaldığı yerden gidiyorum." dedi.

Çocukların Karla Buluşması

Kent merkezinde kar görmek isteyen Barış Gündar, çocuklarıyla birlikte mahalleye geldi. Gündar, sosyal medyada kar yağışını görünce mutlu olduğunu aktararak, "Çocuklar 'gidelim' deyince çıkıp geldik. Ben uzun yıllar karla mücadelede çalıştım ama emekli olunca uzaklaştık. Şimdi çocuklar için geldim." şeklinde konuştu.

8 yaşındaki Ela ve 11 yaşındaki Mehmet Gündar ise ilk defa kar gördüklerini ve bu durumdan çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kar Temizleme Çalışmaları

Karın yoğun olduğu bazı alanlarda iş makineleri, yollardaki karları temizleme çalışmalarına devam etti.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı 650 metre rakımlı Beşyol Mahallesi, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışını keyfini çıkarmak isteyen İzmirliler, aileleri ile birlikte mahalleye geldi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı 650 metre rakımlı Beşyol Mahallesi, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışını keyfini çıkarmak isteyen İzmirliler, aileleri ile birlikte mahalleye geldi.