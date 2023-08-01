İzmir'de işçiler greve başladı: Metro ve tramvay ulaşımı durdu

İzmir Metro AŞ çalışanları, yapmaya çalıştıkları sözleşmede anlaşma sağlayamadıkları için bugün 05:00’da greve çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise resmi Twitter sosyal medyasından açıklamada bulundu.

İşveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvay çalışanlarının yapmaya çalıştığı iş sözleşmesinde tıkanıklık meydana gelince, sendika 31 Temmuz sabahı greve çıkılacağı ilan edildi.

Greve saatler kalmışken işçi ve işverenler, İzmir Metro Genel Müdürlüğü’nün Halkapınar’da yer alan ana binasında toplandılar. Görüşmelerinin altında ise haklarının yazılı olduğu 11 maddelik anlaşma yer alıyordu. Taraflar hiçbir şekilde anlaşmaya varamadığında ise işler değişti. 625 metro ve tramvay işçisini ele aldıran bu görüşmede sendika 725 TL yevmiye talep etse de Belediye tarafından onaylanmadı.





‘’Emekçilere Emeğinin Karşılığını Verin.’’

Görüşmelerin ardından şube başkanı Hamdullah Giral, ‘’ Haklı taleplerimiz herhangi bir karşılık almadığı sürece grev kararını hayata geçireceğiz. Son dakikaya kadar da haklarımızı kabul etmeleri için elimizi uzattık. Yeter ki emekçilerimiz emeğinin karşılığını alabilsin. Bizi bu grev kararını uygulamak zorunda bırakanlar artık düşünmeye başlasın.’’ Dedi.

Giral’ın dediklerine göre:

• İlk 6 ay birinci grubumuza brüt yevmiye ücretini 575 TL, ikinci grubumuza ise 547 TL, üçüncü grubumuza 522 TL ve dördüncü grubumuza da 500 TL önerdiler.

• İkinci 6 ay için de birinci grubumuza 640 TL, ikinci grubumuza 607 TL, üçüncü grubumuza 577 TL ve dördüncü grubumuza da 550 TL önerdiler

• İş riskine göre ise birinci grubumuza 1125 TL, ikinci grubumuza 1125 TL, üçüncü grubumuza 840 TL ve dördüncü grubumuza ise 550 TL teklif edildi.

1 Ağustos’tan sonrası için ise enflasyon farkı verileceği söylenilmiş. Bu önerilere karşın Giral: ‘’ Söyleyeceğim şu ki brüt ve net ücretlerde herhangi bir yol, yemek, eğitim ve benzeri izin yardımları dahil değildir. ‘’ dedi.

İşçi Talepleri Ne Kadar?

Sendika, 6 aylık periyotlarla enflasyon ve %5 refah payı oranında zam talep etmektedir. İkramiyelerin ise 125 güne çıkarılması önerilmektedir.

Belediyeden Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Twitter sayfasından; ‘’ İzmir Metro AŞ ile yetkili sendikalar arasındaki iş sözleşmesi maalesef ki uzlaşma olmadan sonuçlandı. Vatandaşlarımız mağdur olmaması için ESHOT ve İZULAŞ sefer sayılarını arttırmaktayız.’’ Dedi.