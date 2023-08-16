İzmir'de kavga ettiği dolmuştan apar topar indirilen genç, bıçaklanarak öldürüldü!

Korkunç cinayet, saat 00.15 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. Karaburun'dan Karabağlar'da motosiklet tamiri için giden ve motosikleti tamire bıraktıktan sonra yeniden dolmuşa binerek evine dönmek isteyen Kadir Tarcan isimli bir genç, yolcu olan F.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

DOLMUŞUN ÖNÜNÜ KESİP APAR TOPAR İNDİRDİLER

F.M. isimli şahıs, arkadaşlarına telefonda durumu anlattı. Araçla gelen bir grup ise dolmuşun önünü kesti ve Kadir Tarcan’ı apar topar dolmuştan indirdiler. Yol kenarında devam eden kavgada Kadir Tarcan, bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine polis ve ambulans belirtilen adrese sevk edildi.





Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kadir Tarcan, saat 07.00 sularında verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Savcının yaptığı incelemenin ardından Tarcan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Öte yandan görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, zanlı F.M.'yi gözaltına aldı. Dava ile bağlantılı olarak ise bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.