İzmir'de kirası 5 kat artırılan 2 çocuklu aile parkta yaşam savaşı veriyor!

İzmir'de Tıraş ailesinin kaldığı evi satın alan ev sahibi kirayı bin 500 liradan 7 bin liraya çıkardı. Bu kiraya itiraz eden 2 çocuklu aile bir yıl süren davanın ardından evi terk etmek zorunda kaldı. Gidecek yerleri olmadığı için günlerini parkta battaniyeye sarılı halde geçiren Keskin ailesi, uygun fiyatlı bir ev bulmanın derdine düştü.

Bayraklı ilçesine bağlı Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan 2+1 evde yaklaşık olarak 2 yıl gibi bir süredir oturan ve kiraları 1500 TL olan Begüm ve Mehmet Tıraş, evlerinin yeni ev sahibine satıldığını öğrendiler. yeni ev sahibi ile görüşen Tıraş çifti, 1,500 lira olan kira 7 bin liraya çıkarılınca bu rakamı kabul etmediler. Önceki ev sahibiyle yaptığı sözleşmeleri gösterip yüzde 25 zam teklif eden Tıraş ailesi, yeni ev sahibinden red yanıtı aldı.





Yaklaşık 1 yıldır yeni kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle dava açan ev sahibinin talebi üzerine tahliye kararı verilirken 2 çocuklu Tıraş ailesi Temmuz ayında evlerinden apar topar çıkarıldı.

PARKA SERDİKLERİ BATTANİYENİN ÜSTÜNDE YAŞIYORLAR

Bir süre komşularının yardımıyla geçinen çift, parkın içine örttükleri battaniyeyle yaşamını sürdürüyor. Şehit Üsteğmen Yunus Keskin Parkı'nda yaşam mücadelesi veren çift, bütçelerine göre henüz ev bulamazken yemeklerini bir küçük tüpte yapmaya çalışıyorlar.

Begüm Tıraş, eşinin günlük bir işte çalıştığını, kendisinin çocuklaarı olduğu için çalışamadığını belirterek yeni ev sahibinin istediği kirayı ödeyecek maddi güce sahip olmadığını söyledi. Begüm Tıraş, konuşmasının devamında '7 bin lirayı şimdi ödeyemeyiz' dedik. Eşimin de sabit bir işi yok, bazen iş buluncaya kadar ne iş bulursa çalışıyor, hamallık gibi, 'Bütçemize göre kirayı ödeyebiliriz' dedim. Aynı fikirde değildi ve "mahkemede çözeceğiz" dedi. Mahkeme yaklaşık bir yıl sürdü. Bu süreçte biraz da oturma hakkımız oldu, ev arıyoruz ama bildiğiniz gibi konut fiyatları çok pahalı. Bizden 1 yıllık kira ve depozito istiyorlar. Şu anda kiralık bir daire bulma ihtimalimiz varsa, depozito yapamazsınız. Emlakçı komisyonu da var." ifadelerini kullandı.





Tıraş, ödedikleri kirayı önceki ev sahibine elden teslim ettikleri için ispatlayamadıklarını belirterek bundan dolayı mahkemenin tahliyeye karar verdiğini söyledi.

"1 AYIDAN FAZLA DIŞARILARDAYIZ"

Kirayı ev sahibine verdiklerini kanıtlamaya çalışmadıklarını söyleyen Tiraş, şunları kaydetti:

"Sokakta kaldığımız için uğraşmak istemedik. Çocuklarımı bırakacak kimsem yok. Bir ayı aşkın süredir dışarıdayız. Kimsemiz yok. Baba öldü. Kocamın babası da öldü. Sahip çıkacak kimsemiz yok. Birkaç günlüğüne bir otelde konakladık. Parkta makarna ve bulgur pilavı yapıyorum. Çocuklarımın karnını bu şekilde doyuruyorum."