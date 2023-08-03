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İzmir'de metro ve tramvay sorunu çözüldü: Tunç Soyer duyurdu

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İzmir'de metro ve tramvay sorunu çözüldü: Tunç Soyer duyurdu
İzmir'de metro ve tramvay işçileri greve gitti. Grev nedeniyle İzmirliler büyük mağduriyet yaşadı. Sabah saatlerinde vatandaşlar otobüs ve taksilere akın etti. Ancak grev, yapılan anlaşma ile sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve sendika yetkilileri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık yaşanması üzerine işçiler greve çıkmıştı.

Taraflar bugün yeniden bir araya geldi. İzmir Metro AŞ Genel Müdürlüğü'nde yapılan görüşmeye İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Barış Karcı, SODEM-SEN temsilcileri ve Demiryol-İş Sendikası yöneticileri katıldı. Görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya vardı ve grev sona erdi.

Anlaşmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu. Soyer açıklamasında, "Çok şükür… çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabah itibarıyla tekrar çalışmaya başlıyor. İki gündür yaşanan büyük sıkıntılar sona erdiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlilere sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamada ise "İzmir Metro AŞ'de yürüttüğümüz 10. Dönem toplu iş sözleşmesi iki tarafın karşılıklı uzlaşıya varması sonucu imza altına alınmıştır. Tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Grevi sona erdiren anlaşma kapsamında işçilere belirli ücret artışları yapıldı. İşçilerin yeni ücretleri belirlendi.

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