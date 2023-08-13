İzmir'de oğlunun satırlı saldırısına uğrayan anne ölüm kalım savaşı veriyor!
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Ruhsal sorunları olduğu belirtilen B.E.G, 52 yaşındaki annesi S.G'ye satırla saldırdı. Ağır yaralanan anne apar topar hastaneye kaldırıldı.
Korkunç olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Ruhsal sorunlarının olduğu öne sürülen B.E.G, isimli genç, elinde satırla tartışma yaşadığı annesi S.G'ye (52) saldırdı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Bölge sakinlerinin bildirmesinin ardından olay yerine ekipler yönlendirilirken, kısa sürede belirtilen adrese ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralandığını tespit ettikleri anne S.G'yi ambulansa alarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar.
Burada tedavi altına alınan ve boyun kısmında 3, ellerinde de 2 kesiğin meydana geldiği S.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken polis ekiplerinin B.E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldıkları bildirildi.
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