İzmirli Öğrenciler, İtalya'da Şampiyonluk Kazandı

İzmirli Öğrenciler İtalya'da Tarih Yazdı

İzmir'deki iki meslek lisesinin öğrencileri, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen matematik ve robot olimpiyatlarında kazandıkları başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada, farklı kategorilerde toplam 2 dünya şampiyonluğu elde ettiler.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 22-23 Kasım tarihleri arasında 30 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Fibonacci Uluslararası Matematik ve Robot Olimpiyatları 18 kategoride düzenlendi.

Farklı Kategorilerde Başarı

Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bilişim teknolojileri öğretmeni Oğuz Işık ve yenilenebilir enerji teknolojileri öğretmeni Alper Kuloğlu rehberliğinde, öğrenciler Naz Duymaç, Hiranur Kesik, Tevfik Ege Özdivrik, Şevval Naz Akagündüz ve Tuğra Ege Ses, yarışmanın 'Mavi Girişimcilik' kategorisinde geliştirdikleri 'Denizlerde Gemi Batıklarını Engelleyici Sistem' projesi ile ikinci oldu.

Aynı ekip, 'Otonom Dron' kategorisinde ise İHA'lardaki kamera sistemini özelleştirerek görüntü işleme alanında başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu sayede havadan konumlama ve yönlendirmeyi otomatikleştirerek şampiyonluğa ulaştılar.

Konak Çınarlı Lisesi'nin Zaferi

Diğer yandan, Konak Çınarlı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nden öğrenciler Şahan Anıl Şahin ve Umut Rıza Söylemez, bilişim teknolojileri öğretmenleri Tolga Orhanoğlu ve Gürkan Lokman danışmanlığında 'Sağlık Teknolojileri' kategorisinde, cilt kanserinin erken teşhisi için geliştirdikleri yapay zeka destekli mobil uygulama ile birinci oldu.

İzmir'deki iki meslek lisesinden öğrenciler, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen matematik ve robot olimpiyatlarında farklı kategorilerde 2 dünya şampiyonluğu elde etti.