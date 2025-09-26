İzmirli Örümcek Adam'ın Türkiye Turu: 68. Durak Batman

İzmir'den örümcek adam kostümüyle Türkiye'yi gezen Ayaz Salih Koç, 68. il olarak Batman'da vatandaşlarla buluştu; hedefi 81 ili tamamlamak.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:49
Ayaz Salih Koç Batman'da vatandaşlarla buluştu

Ayaz Salih Koç, memleketi İzmir'den yola çıkarak Türkiye'yi Örümcek Adam kostümüyle geziyor. 26 yaşındaki manken ve oyuncu, 68. şehir olarak geldiği Batman'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Koç, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek çocukların afetin izlerini unutmalarına yardımcı olmak için etkinlikler düzenledi. Bu deneyim, onun Türkiye turuna çıkma kararında belirleyici oldu.

Depremin ardından 'Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk Örümcek Adam' olarak yola çıkan Koç, Diyarbakır'ın ardından 68. il olan Batman'a ulaştı. Kostümüyle Atatürk Parkı ile kentin cadde ve sokaklarını dolaşan Koç, çocuk ve gençlerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

AA muhabirine konuşan Koç, afetten etkilenen illere gidip çocuklarla sıkı bir bağ kurduğunu, bu bağ nedeniyle daha fazla çocuğun yüzünü güldürebilmek amacıyla Türkiye'yi gezmeye karar verdiğini söyledi. Diyarbakır'ın ardından Batman'da gördüğü sıcak ilginin kendisini motive ettiğini belirtti.

Hedefinin 81 ili tamamlamak olduğunu ifade eden Koç, "Her şehri gezen 'Türk Örümcek Adam' oldum. Bu da vatandaşlar tarafından çok sevildi." dedi.

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 68. şehir olarak geldiği Batman'da vatandaşlarla buluştu.

