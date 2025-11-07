İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da

İzmirMeets 2025 Zirvesi başlıyor

"Teknoloji ve İnovasyon" temalı İzmirMeets 2025 Zirvesi için basın lansmanı İZQ Girişimcilik Merkezinde yapıldı. Etkinlik, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) iş birliğiyle üçüncü kez düzenlenecek ve 19 Kasım 2025 Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Hasan Küçükkurt ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Mahmut Özgener: İzmirMeets, kent vizyonunu dünyaya taşıyacak

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener basın toplantısında şunları söyledi:

"Kentimizin ekonomisi, 100’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkeziyle büyüyor. Yapay zekanın kod yazdığı, robotların ürettiği bir çağda bile, o teknolojiye yön veren şey insan aklı. Bu yılki İzmirMeets’in ana felsefesi, teknolojiye anlam katan insanları bir araya getirmek."

Özgener toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca şunları vurguladı:

"İzmirMeets, bir etkinliğin ötesinde, dünyayı dinleme ve İzmir’in kendini dünyaya anlatma biçimi olacak. Kentimizin aldığımız ilhamı dünyaya yayacak, dünyanın ve ülkemizin önde gelen beyinlerini de İzmir ile buluşturacak. Her yıl farklı bir tema etrafında şekillenecek bu buluşmalar, sadece sektörleri değil, düşünce biçimlerini de dönüştürmeyi hedefliyor. 2025 yılı temamız \"Teknoloji ve İnovasyon\", İzmir’in bugünkü eğilimlerini değil, gelecekteki yerini de tarif ediyor. 19 Kasım 2025 Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliğimizde; geleceğin dünyasını bugünden şekillendiren liderler, girişimciler, akademisyenler ve vizyoner gençler bir araya gelecek."

"İzmirMeets’in her detayı bu kentin ruhundan doğdu"

Özgener sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmirMeets’in her detayı bu kentin ruhundan doğdu. Logomuzda İzmir’in simgesi \"35\" rakamı, kentin canlı sokaklarını süsleyen begonvillerin rengiyle buluştu. Kentimizin ekonomisi, 100’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkeziyle büyüyor. Start-up ekosistemimiz sadece fikir değil, çözüm üretiyor. Üniversitelerimiz gençlerin geleceği inşa ettiği merkezler haline geliyor. Bu tablo, İzmir’in artık sadece bir katılımcı kent değil, bir öncü şehir olduğunun göstergesi. Bugün teknolojiden söz ettiğimizde, sadece makinelerden değil; vizyon, etik ve insanlık değerlerinden de bahsediyoruz. Yapay zekanın kod yazdığı, robotların ürettiği bir çağda bile, o teknolojiye yön veren şey insan aklı. Bu yılki İzmirMeets’in ana felsefesi, teknolojiye anlam katan insanları bir araya getirmek. Organizasyon, gençlerimize, onların özgür düşünebilen ve hayal kurabilen zihinlerine yatırım olacak. Küresel ekonomilerin daraldığı, dönüşümün hızlandığı bu dönemde İzmir bir kez daha yol gösteren şehir rolünü üstlenecek. İzmirMeets, bu vizyonun ilk somut adımı. Bu platformumuz kentimizin ortak aklıyla, paydaşlarımızın iş birliğiyle ve gençlerimizin hayal gücüyle yükselecek. Birlikte düşünmek, üretmek ve paylaşmak amacındayız."

Cemil Tugay: İzmir’i yeniliğin başkenti yapma hedefi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

"19 Kasım’da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz İzmirMeets’in bu yılki teması, \"Teknoloji ve İnovasyon\" olacak. İzmirMeets, her yıl çağın öne çıkan bir başlığını ele alarak İzmir’in potansiyelini, üretkenliğini ve yenilikçi gücünü görünür kılan bir platform haline geldi. İzmir, bugün sadece Türkiye’nin üçüncü büyük kenti değil; aynı zamanda yenilikçi düşüncenin, girişimciliğin ve teknolojik gelişimin güçlü merkezlerinden biri. İzmir Planlama Ajansı ve İzmir Teknoloji ve İnovasyon A.Ş. iş birliğiyle hazırladığımız Yapay Zeka Eylem Planı, kentin dijital dönüşümünü yönlendiren stratejik bir rehber niteliğinde. İzmir’in girişimcileri, gençleri, bilim insanları ve yatırımcıları burada bir araya gelecek. Kentimizin bilgi, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı geleceğine ışık tutacak; yeni iş birliklerine ve ortak çözümlere zemin hazırlayacak İzmir’i yeniliğin, üretimin ve geleceğin başkenti yapma hedefimiz doğrultusunda, 19 Kasım’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleşecek buluşmamıza tüm İzmirlileri davet ediyorum."

EGEV desteği

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Hasan Küçükkurt, etkinliğin İzmir’e katkı sağlayacağını belirterek projeye destek verdiklerini ifade etti.

İzmirMeets 2025, kentteki paydaşları, gençleri ve iş dünyasını bir araya getirerek teknoloji ve inovasyon ekseninde yeni iş birlikleri ve fikirlerin doğmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY, EGE EKONOMİYİ GELİŞTİRME VAKFI BAŞKANI HASAN KÜÇÜKKURT VE İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER