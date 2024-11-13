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İzmit Körfezi'nde 1 Milyon Metreküp Dip Çamuru Temizlendi

İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarında 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı. Proje, körfezin biyoçeşitliliğini korumayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:52
İzmit Körfezi'nde 1 Milyon Metreküp Dip Çamuru Temizlendi

İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

İzmit Körfezi'nde sürdürülen temizlik çalışmaları, oldukça etkileyici sonuçlar doğurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 92 hektarlık alandan 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Proje Detayları

Bu proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında hayata geçirilmiştir. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi çerçevesinde 2 Mayıs 2023 tarihinden bu yana temizlik faaliyetleri sürdürülmektedir.

Biyoçeşitlilik Korunuyor

Proje, İzmit Körfezi'ndeki biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılmıştır. Projenin 1. etabının yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. Şimdiye kadar yürütülen çalışmalar neticesinde, körfezde toplam 1 milyon metreküp çamur başarılı bir şekilde çıkarılmıştır.

Üç Etaplı Proje

Proje toplamda üç etapta gerçekleştirilecek ve tüm süreç sonunda 468 hektarlık alan üzerinde toplam 3,8 milyon metreküp çamurun bertaraf edilmesi hedeflenmektedir. Bu yıl sona erecek olan 1. etapta, 125 hektar alan üzerine 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmesi planlanmaktadır.

Temizlik faaliyetleri sonunda çıkarılan dip çamuru, toplam 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulmaktadır. Projenin mevcut durumunda ise 1031 tüpte çamur kurutulmuştur.

Gelecek Planları

Çalışmaların devam ettiği 2. etapta, 165 hektar alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi amaçlanmaktadır. Bu fase 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Ardından, 3. etap çalışmaları başlayarak projenin tamamlanması ile İzmit Körfezi'nin zamanla “tertemiz akvaryum” görünümüne kavuşması beklenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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