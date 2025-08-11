DOLAR
40,7 0,02%
EURO
47,24 0,39%
ALTIN
4.391,92 1,17%
BITCOIN
4.889.623,99 -1,27%

İzmit Körfezi'nde Balık Popülasyonu Yüzde 35 Arttı

İzmit Körfezi'nde yapılan temizleme çalışmaları sayesinde balık popülasyonu yüzde 35 oranında arttı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 17:33
İzmit Körfezi'nde Balık Popülasyonu Yüzde 35 Arttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen dip çamuru temizliği çalışmaları, balık popülasyonunun %35 oranında artmasına katkı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nde ikinci aşamaya geçildi. Bu süreçte, 1,5 milyon metreküpten fazla çamur körfezden çıkarıldı.

Temizleme çalışmaları, su kalitesi üzerinde önemli bir etki yaratarak görüş mesafesini 5 metreye ulaştırdı. Ayrıca, 200’den fazla yapay resif yerleştirilerek balıklar için yeni yaşam alanları oluşturuldu.

İleri biyolojik arıtma tesisleri ve alınan diğer önlemlerle birlikte, İzmit Körfezi’ndeki balık popülasyonu son dönemlerde %35 oranında artış gösterirken, deniz atı, orkinos ve yunus gibi türlerin tekrar görünmeye başladığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin öneminin giderek daha net bir şekilde anlaşılmakta olduğunu vurguladı. Körfez'in çamurun ağırlığından kurtuldukça nefes aldığını belirten Büyükakın, temizlenen suların balıkları ve yosunları yeniden hayat bulmasına katkı sağladığını ifade etti. "Temizledikçe parlayan sular, balıkları, yosunları, her damlasıyla yaşamı geri çağırıyor. Çamurun içinden sıyrılan Körfez nefes alıyor. Biz temizledikçe kendini yeniliyor. Bu dönüşüme, yapay resif çalışmalarımız da eşlik ediyor, denizaltı ekosistemi canlanıyor, balık popülasyonu gün geçtikçe artıyor. Körfez her geçen gün yeniden hayat buluyor," açıklamalarında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği sayesinde balık...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği sayesinde balık popülasyonu yüzde 35 arttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği sayesinde balık...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği sayesinde balık popülasyonu yüzde 35 arttı.

İLGİLİ HABERLER

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'nde Balık Popülasyonu Yüzde 35 Arttı
2
Bozkurt'ta Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutuldu
3
Giresun'da Yüzmek İçin Denize Giren Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Kritik Gündem
6
Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!
7
Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi