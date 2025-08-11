İzmit Körfezi'nde Balık Popülasyonu Yüzde 35 Arttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen dip çamuru temizliği çalışmaları, balık popülasyonunun %35 oranında artmasına katkı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nde ikinci aşamaya geçildi. Bu süreçte, 1,5 milyon metreküpten fazla çamur körfezden çıkarıldı.

Temizleme çalışmaları, su kalitesi üzerinde önemli bir etki yaratarak görüş mesafesini 5 metreye ulaştırdı. Ayrıca, 200’den fazla yapay resif yerleştirilerek balıklar için yeni yaşam alanları oluşturuldu.

İleri biyolojik arıtma tesisleri ve alınan diğer önlemlerle birlikte, İzmit Körfezi’ndeki balık popülasyonu son dönemlerde %35 oranında artış gösterirken, deniz atı, orkinos ve yunus gibi türlerin tekrar görünmeye başladığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin öneminin giderek daha net bir şekilde anlaşılmakta olduğunu vurguladı. Körfez'in çamurun ağırlığından kurtuldukça nefes aldığını belirten Büyükakın, temizlenen suların balıkları ve yosunları yeniden hayat bulmasına katkı sağladığını ifade etti. "Temizledikçe parlayan sular, balıkları, yosunları, her damlasıyla yaşamı geri çağırıyor. Çamurun içinden sıyrılan Körfez nefes alıyor. Biz temizledikçe kendini yeniliyor. Bu dönüşüme, yapay resif çalışmalarımız da eşlik ediyor, denizaltı ekosistemi canlanıyor, balık popülasyonu gün geçtikçe artıyor. Körfez her geçen gün yeniden hayat buluyor," açıklamalarında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği sayesinde balık popülasyonu yüzde 35 arttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği sayesinde balık popülasyonu yüzde 35 arttı.