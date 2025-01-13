İzmit Körfezi’nde Dip Çamur Temizliği Amfibi Araçlarla Hızlandı

İzmit Körfezi'nde yeni nesil amfibi araçlar, 1000 metreküp çamur çekme kapasitesiyle temizlik çalışmasına etkinlik katıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:44
İzmit Körfezi’nde Dip Çamur Temizliği Amfibi Araçlarla Hızlandı

İzmit Körfezi'nde Ekosistemi Koruyan Temizlik Projesi

İzmit Körfezi'nde hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında yeni nesil amfibi araçlar, dip çamurunu temizlemede kritik bir rol üstleniyor. Yüksek kapasiteli bu amfibi araç, saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesiyle sığ ve kıyı kesimlerdeki temizlik çalışmalarına önemli katkı sağlıyor.

Temizlik Çalışmaları ve Elde Edilen Başarılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje, 2 Mayıs 2023'ten bu yana sürdürülüyor. Projenin 1. etabında, 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenerek, toplam 468 hektar alanın 125 hektarı çamurdan arındırılmıştır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, alanda toplam 3,8 milyon metreküp çamur bulunduğunu belirterek, bu çamurun 66 bin kamyonla deniz ekosisteminden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Amfibi Araçların Katkısı

Yeni nesil amfibi araç, hem karada hem de suda çalışabilme özelliği sayesinde sığ bölgelerde hızlı ve etkili bir temizlik sağlıyor. Önem, "Bu aracın sığ bölgelere girebiliyor olması, çamurun etkin bir şekilde temizlenmesine olanak tanıyor" dedi.

Gelecek Etaplar ve Hedefler

Önem, 2025 yılında başlayacak 2. etapta da 1 milyon metreküp çamurun deniz ekosisteminden uzaklaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Projeyle İzmit Körfezi'nin sağlıklı bir deniz ekosistemine ulaşması için önemli adımlar atacaklarını vurguladı.

Ayrıca, İzmit Körfezi'nin deniz çöpleriyle mücadele kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile işbirliği yaptıklarını ekledi. Bu projeyle İzmit Körfezi'nin ekosisteminin sağlıklı bir şekilde korunması amaçlanıyor.

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