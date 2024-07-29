İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Devam Ediyor

İzmit Körfezi'nde Çamur Temizleme Çalışmaları

İzmit Körfezi, yaklaşık 100 yıldır biriken 8 milyon ton dip çamurundan kurtulmak için başlatılan geniş çaplı bir temizlik projesi ile büyük bir adım atıyor. Şu ana kadar 57 hektarlık alan temizlenmiş olup, 620 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Proje Detayları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Çamur Temizleme Projesi" çerçevesinde, 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren temizleme işlemleri sürüyor. Bu süreçte, Cutter Suction Dredger gemisi ve çeşitli altyapı kullanılarak çamur toplanıyor.

Çalışmaların Etkisi

Şimdiye kadar denizden toplanan çamurlar, 70 dönümlük alanda kurulan şantiyeye taşınıyor. Çevre koruma ve deniz ekosisteminin sağlığını koruma adına önemli bir proje olan bu çalışmalarda, 716 geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi tamamlandı. Tüplerde %60 kuruluğa ulaşan 620 bin metreküp çamur, denizden uzaklaştırılarak çevre sağlığı açısından kritik bir gelişme sağlıyor.

Analiz Süreci

Projenin başarıyla ilerlemesi adına, geotekstil tüplerden düzenli olarak numuneler alınarak, akredite laboratuvarlarda kuru madde tayini analizi gerçekleştiriliyor. Bu sayede, hem proje sürecinin izlenebilirliği sağlanıyor hem de biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunuluyor.

Yaklaşık 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği İzmit Körfezi'nde, şu ana kadar 57 hektarlık alandan 620 bin metreküp dip çamuru çekildi.

Yaklaşık 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği İzmit Körfezi'nde, şu ana kadar 57 hektarlık alandan 620 bin metreküp dip çamuru çekildi.

Yaklaşık 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği İzmit Körfezi'nde, şu ana kadar 57 hektarlık alandan 620 bin metreküp dip çamuru çekildi.

Yaklaşık 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği İzmit Körfezi'nde, şu ana kadar 57 hektarlık alandan 620 bin metreküp dip çamuru çekildi.

Yaklaşık 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği İzmit Körfezi'nde, şu ana kadar 57 hektarlık alandan 620 bin metreküp dip çamuru çekildi.