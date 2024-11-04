İzmit Körfezi'nde Hayalet Ağa Temizlik Çalışması

İzmit Körfezi'ndeki Temizlik Projesi

Kocaeli Valiliği'nin koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" çerçevesinde, İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerinde 8 farklı noktadan toplam 11 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı.

Vali İlhami Aktaş'ın İncelemeleri

Valilikten alınan bilgilere göre, Vali İlhami Aktaş, denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması ve sağlıklı balıkçılık için büyük önem taşıyan bu projenin uygulama alanında incelemelerde bulundu. İzmit sahilinde gerçekleşen çalışmalara, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Altan Çakır, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Yakar ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun da katıldılar.

Hayalet Ağların Temizlenmesi

Deniz dibinde var olan hayalet ağlar hakkında detaylı bilgi paylaşmanın yanı sıra, dalgıçlar yardımıyla tespit edilen bu ağların temizlenmesi sürecini yerinde gözlemleme fırsatı bulan Vali Aktaş, çevre duyarlılığına yönelik etkinlikte aktif rol alarak projeye destek sağladı. Proje dahilinde Karamürsel, Gölcük, İzmit, Körfez ve Gebze sahillerinde belirlenmiş 8 noktada yoğun bir temizlik çalışması yapıldı.

Kocaeli ​​​​​​Valiliği koordinesiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında İzmit Körfezi'nde 8 noktadan 11 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Vali İlhami Aktaş (sol 5) da çalışmalara katıldı.