İzmit Körfezi'nin Dip Çamuru Temizliği Projesi İspanya'da Tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi, İspanya'nın Almeria şehrinde düzenlenen Mavi Turizm İnovasyon Kongresi'nde dikkat çekici bir şekilde tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nin ekosisteminin korunması amacıyla başlatılan bu önemli proje, uluslararası arenada da ilgi görmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, daha önce Azerbaycan'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda sunum yapmıştı.

Kongrede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi'ndeki çevresel yönetim çalışmaları ve projenin detayları hakkında bilgiler verdi. Önem, 'Plajlarda Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Sahil Şeridi için İnovasyon' panelinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yenilikçi projelerle mavi ekonomiye olan katkılarını öne çıkardı.

Proje Hakkında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında başlatılan proje, İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunmasının yanı sıra, kusursuz bir doğal ortam yaratmayı hedefliyor. Projenin 1. etabı 2023 yılının sonunda tamamlanacak olup, şu ana kadar körfezdeki 92 hektarlık alandan toplamda 1 milyon metreküp çamur çıkarılmıştır. Üç etapta sürecek olan projenin sonunda 468 hektarlık alan üzerinden toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecektir.

İlk etapta, 125 hektarlık alandan 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamurlarının 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulması hedefleniyor. Projede 2. etaba da başlanmış olup, 165 hektarlık alanda bir milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi amaçlanıyor. 2026 sonunda bitirilmesi planlanan bu etapların ardından 3. etap çalışmaları da sürecektir.

Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla 'tertemiz akvaryum' görünümüne kavuşturulması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi", İspanya'da düzenlenen Mavi Turizm İnovasyon Kongresi'nde anlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem (solda), Almeria şehrinde düzenlenen kongreye katılarak konuşma yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi", İspanya'da düzenlenen Mavi Turizm İnovasyon Kongresi'nde anlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem (solda), Almeria şehrinde düzenlenen kongreye katılarak konuşma yaptı.