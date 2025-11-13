İzmit’te 2 çocuğun üzerinden 52 kesici alet ve şok cihazı ele geçirildi

İzmit’te polis, Doğu Kışla pazarında durdurduğu iki çocuğun üzerinden 52 kesici alet ve şok cihazı buldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 21:49
Olayın detayları

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan iki çocuğun üzerinde toplam 52 kesici alet ve bir şok cihazı ele geçirildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Doğu Kışla pazar alanında şüphe üzerine A.Ö. ve G.A.V. isimli yaşı küçük şahısların üzerlerini aradı.

Yapılan aramada çocukların üzerinden 14 kelebek tabir edilen bıçak, 13 sustalı tabir edilen bıçak ve 25 normal bıçak olmak üzere toplam 52 kesici alet ile birlikte şok cihazı ele geçirildi.

