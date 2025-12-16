DOLAR
42,69 -0,02%
EURO
50,22 -0,07%
ALTIN
5.914,89 -0,13%
BITCOIN
3.740.464,13 -2,05%

İzmit'te Eski Muhtar Sadık Savurtaş Varil İçinde Ölü Bulundu

Kocaeli İzmit'te kayıp başvurusu yapılan 64 yaşındaki Sadık Savurtaş, evine ait bahçede varil içinde ölü bulundu. Jandarma ve savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 23:28
İzmit'te Eski Muhtar Sadık Savurtaş Varil İçinde Ölü Bulundu

İzmit'te Eski Muhtar Sadık Savurtaş Varil İçinde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Eseler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan 64 yaşındaki Sadık Savurtaş, evine ait bahçede varil içinde ölü bulundu. Olay, jandarma ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin ortak arama çalışmaları sonucu günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıktı.

Olayın ayrıntıları

Sadık Savurtaş, bugün son olarak 16.00 sıralarında görüldü. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Arama çalışmalarına jandarma, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Savurtaş, saat 20.30 sıralarında kendi bahçesinde, varil içinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan kontrollerde Savurtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İnceleme ve soruşturma

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede detaylı çalışmalar yürüttü. Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmaların ardından Sadık Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.

Hayatı ve tanınması

Çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş, Eseler Mahallesi'nin eski muhtarlarından biriydi. Ayrıca Savurtaş'ın 6 yıl önce ATV'de yayımlanan 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANAN 64 YAŞINDAKİ SADIK SAVURTAŞ, VARİL İÇİNDE ÖLÜ...

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANAN 64 YAŞINDAKİ SADIK SAVURTAŞ, VARİL İÇİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU. JANDARMA OLAYLA İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ İNCELEME BAŞLATTI.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANAN 64 YAŞINDAKİ SADIK SAVURTAŞ, VARİL İÇİNDE ÖLÜ...

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Karnında Kesici Alet Yarası Olan Kişi Ölü Bulundu
2
Tarsus'ta Doğum Günü Çikolatası Sonrası 10 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
3
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Uygulaması: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kuş Uçurtmadı
4
Tüp Mide Ölümü Sonrası Sıcak Gelişme: Firari Hastane Ortağı Cem Türker Öztürk Tutuklandı
5
İzmit'te Eski Muhtar Sadık Savurtaş Varil İçinde Ölü Bulundu
6
Kahramanmaraş’ta Sultan Değirmenci Cinayeti: Aileden Adalet Çağrısı
7
Çerkezköy'de patlayan su borusu: Vatandaş aracını fışkıran suyla yıkadı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi