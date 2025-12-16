İzmit'te Eski Muhtar Sadık Savurtaş Varil İçinde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Eseler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan 64 yaşındaki Sadık Savurtaş, evine ait bahçede varil içinde ölü bulundu. Olay, jandarma ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin ortak arama çalışmaları sonucu günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıktı.

Olayın ayrıntıları

Sadık Savurtaş, bugün son olarak 16.00 sıralarında görüldü. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Arama çalışmalarına jandarma, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Savurtaş, saat 20.30 sıralarında kendi bahçesinde, varil içinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan kontrollerde Savurtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İnceleme ve soruşturma

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede detaylı çalışmalar yürüttü. Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmaların ardından Sadık Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.

Hayatı ve tanınması

Çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş, Eseler Mahallesi'nin eski muhtarlarından biriydi. Ayrıca Savurtaş'ın 6 yıl önce ATV'de yayımlanan 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi.

