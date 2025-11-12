İzmit’te minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tavşantepe Mahallesi'ndeki kazada küçük Derman G. kurtarılamadı

Olay, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir minibüs, 4 yaşındaki Derman G.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu; sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derman G., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Derman G. hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı ve konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, MİNİBÜSÜN ÇARPMASI SONUCU KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.