İzmit’te minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit’te Tavşantepe Mahallesi'nde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Derman G., kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:27
Olay, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir minibüs, 4 yaşındaki Derman G.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu; sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derman G., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Derman G. hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı ve konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

