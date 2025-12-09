İzmit’te Taksici Emre Bayram’ı 26 Bıçak Darbesiyle Öldüren Komşu Mahkemede

İzmit’te komşu kavgası ölümle bitti: Taksici 26 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 21 Ocak tarihinde meydana gelen olayda taksici Emre Bayram (44), apartman boşluğunda çıkan tartışma sonucu ağır şekilde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşu Murat G. (50) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın detayları

Arızlı Mahallesi'nde yol kenarında kanlar içinde bulunan Emre Bayram'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Bayram kurtarılamadı. Yapılan incelemede merdiven boşluğundaki tartışma sonrası Bayram'ın göğüs ve boyun bölgelerine isabet eden 26 bıçak yarası bulunduğu raporda yer aldı. Bayram'a ait 41 T 0534 plakalı ticari taksi olay yerinin yaklaşık 600 metre ilerisinde bulundu.

Soruşturma ve yargılama

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, komşu Murat G.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Sanığın ifadesi

Tutuklu sanık Murat G., duruşmada olayın nasıl geliştiğini anlatırken apartmanda önce şiddetli bir gürültü duyduklarını, yeğeninin korktuğunu ve kapıya yöneldiğini söyledi. Sanık ifadesinde karşı komşunun kapıdan yukarı bağırdığını, 'İşe gideceğiz, terbiyesizlik yapmayın' dediğini aktardı. Apartman boşluğunda sineklik, karton kutu ve parçalar olduğunu belirtti.

Sanık, maktulle olan karşılaşmayı şöyle anlattı: karşı komşunun eşi hakkında 'hayırdır lan' şeklinde bir el hareketi yaptığı iddiasıyla Emre ile tartışma yaşandığını, daha sonra dışarı çıktıklarında Emre'nin kendisine aracına çağırdığını ve olay yerinde Emre'nin kendisine 'Seni oraya sokmam, ateş ederim' dediğini söyledi. Sanık, boğuşma sırasında Emre'nin bıçak çıkardığını, bıçağı kaptığını ve aralarında yaşanan mücadele esnasında bıçak darbeleri savurduğunu; kaç defa vurduğunu bilmediğini belirtti. Sanık ifadesinde ayrıca 'Bu mahkemede bir tane fail var, o da Tuğçe’dir' dedi.

Müşteki ve tanık beyanları

Maktulün eşi müşteki Tuğçe Bayram (34), sanıkla 2015 veya 2016 yıllarında bahçe nedeniyle kavgaya tutuşulduğunu ve dava açıp kazandıklarını, aralarında devam eden bir husumet bulunmadığını ancak barışmadıklarını söyledi. Olay günü temizliğe hazırlandığını, merdiven boşluğundaki alanı defalarca aşağıya indirerek temizlediğini ve sinekliği yanlışlıkla düşürdüğünü belirtti. Tuğçe, eşinin bıçak taşımadığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tanık Abdulhalim B., emniyete verdiği ifadede taraflar arasında barışmazlık olmadığını, olay günü Emre'nin kendisini arayıp 'Eşim temizlik yaparken elinden sinekliği düşürmüş' dediğini aktardı. Sanığın kız kardeşi Dilek G. ise apartmanda öğle saatlerinde şiddetli bir gürültü koptuğunu, abisinin olaylara müdahale etmeye çalıştığını ve Emre Bayram'ın telefon konuşmalarında tehditkar bir üslup kullandığını bildirdi.

Mahkeme kararı

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Dava, tanık beyanları ve deliller ışığında sürüyor.

Önemli bilgiler: Olay tarihi: 21 Ocak; Maktul: Emre Bayram (44); Şüpheli: Murat G. (50); Bıçak sayısı: 26; Plaka: 41 T 0534; Yargılama: Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi; Suçlama: 'kasten öldürme' - müebbet hapis istemi.

