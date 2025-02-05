İzmit'teki Bebeğin Ölümü Üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Açıklama

İzmit'te Bebeğin Ölümü Üzerine Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 aylık bebeğin hayatını kaybetmesine dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Olayın Gelişimi

Bakanlığın açıklamasında, "Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi.

Soruşturma Başlatıldı

Ayrıca Bakanlık, detaylı inceleme için müfettiş görevlendirildiğini ve kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceğini ifade etti. İnceleme sonucuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı vurgulandı.