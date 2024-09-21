İznik Çevre Yolu Açıldı, Ulaşımda Yeni Bir Dönem Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Açıklamada Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik Çevre Yolu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki araç sayısının 30 milyonu geçtiğini, buna rağmen yapılan yatırımlarla seyahat hızının 90 kilometreye ulaştığını belirtti.

2002 Yılından Bugüne Güçlü Ulaşım Altyapısı

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında toplam 8,5 milyon aracın bulunduğunu ve bölünmüş yol uzunluğunun 6,101 kilometre iken seyahat hızının yalnızca saatte 40 kilometre olduğunu vurguladı. Ancak bugün, bölünmüş yollar sayesinde seyahat hızının yaklaşık 90 kilometreye çıktığını ifade etti. “Ulaşım altyapısı, ekonomik büyümenin temel şartıdır.”

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ulaştırma projeleriyle Türkiye’nin ulaşım altyapısını güçlendirdiklerini belirtti.

İznik Çevre Yolu’nun Önemi

Uraloğlu, İznik Çevre Yolu'nun resmi açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. “İznik, tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm merkezidir. Çevre yolumuz, bu potansiyeli daha da artıracak,” dedi.

Proje Detayları

İznik Çevre Yolu, 7,3 kilometre uzunluğunda olup, 5 farklı seviyeli kavşak, 1 çift köprü, 9 altgeçit ve 4 tarımsal altgeçit köprüsü içeriyor. Yolun açılmasıyla birlikte İznik şehir geçişi 15 dakikadan 4 dakikaya indirildi.

Uraloğlu, çevre yolu ile yıllık 247 milyon liralık tasarruf sağlanacağını, ayrıca karbon salınımının da yıllık 410 ton azaltılacağını aktardı.

Gelecek Vizyonu

Bakan Uraloğlu, Bursa'da devam eden projeler hakkında bilgi vererek, TEKNOSAB Kavşağı ve Görükle D-200 Kavşağı'nın yapımıyla geçiş sürelerinin önemli ölçüde azaltılacağını kaydetti.

Hızlı Tren Projeleri

Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Bursa-Osmaneli hattının 2025 sonunda, Bursa-Bandırma hattının 2027-2028 arasında tamamlanacağını açıkladı.

Önemli Eşitlikler

İznik Çevre Yolu açılışına Bursa Valisi, Karayolları Genel Müdürü, İznik Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı tamamlanan çevre yolunun açılış töreninde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı tamamlanan çevre yolunun açılış töreninde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı tamamlanan çevre yolunun açılış töreninde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı tamamlanan çevre yolunun açılış töreninde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı tamamlanan çevre yolunun açılış töreninde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı tamamlanan çevre yolunun açılış töreninde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı tamamlanan çevre yolunun açılış töreninde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı tamamlanan çevre yolunun açılış töreninde konuşma yaptı.