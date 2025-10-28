İznik Göl Bazilikası Karşılama Merkezi Açıldı: Turizm ve Koruma İçin Yeni Vitrin

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açılışında merkezin ziyaretçilere ve önemli konuklara hazır hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 14:38
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, merkezin kente yeni bir değer kazandıracağını belirtti. Yazgı, merkezin İznike gelen misafirleri en iyi şekilde karşılamaya hazır hale getirildiğini vurguladı.

Proje süreci ve kazı çalışmaları

Yazgı, bazilikanın 2022 yılında projelendirilmeye başlandığını ve çalışmaların Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; mimarlar, teknik personel, arkeologlar ve kazı ekibiyle çok yönlü olarak tasarlandığını söyledi. Proje bedeli hakkında Yazgı, “Yaklaşık 150 milyon liralik büyük bir proje. 1065 depremiyle buranın yıkıldığını ve sular altında kaldığını tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlgili kurumların ortak çalışmasıyla İznik Gölü'ndeki bazilikanın tüm katmanları incelendi. Yazgı, bakanlık olarak kazı çalışmalarını hızlandırdıklarını, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ettiğini ifade etti.

Kültürel miras ve ziyaretçi olanakları

Yazgı, Bakanlığın şu anda 255 kazı çalışması yürüttüğünü belirterek, arkeolojik çalışmaların zorluklarına dikkat çekti: “Bu kazı çalışmalarında inanılmaz verilere, eserlere ve yapılara şahitlik ediyoruz. Bunları hem koruyup hem dünyaya tanıtmak kolay değil. Bakanlığımızın uzmanları ve arkeologlarımız cansiparane bir çalışma içerisinde.”

Proje kapsamında çevre düzenlemesi, kavşak merkezi ve ören yeri düzenlemesiyle alanın gerçek bir ziyaretçi mekanı haline getirildiği kaydedildi. Yazgı, “İznik'imize gelen tüm misafirlerimizi, tüm turistlerimizi ve birçok önemli misafirimizi de burada karşılamaya hazır bir hale getirdik.” diyerek merkezin sunduğu olanakları sıraladı: kafeterya, sergi salonu, yürüyüş yolu ve İznik halkının da kullanabileceği dinlenme alanları.

Protokol ve açılış töreni

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açılışta yaptığı konuşmada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in asıl listeye girmesi için ortak çaba gösterdiklerini ve açılan merkezin bu anlayışın bir yansıması olduğunu belirtti. İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan Usta ise merkezin ulusal ve uluslararası turizme hizmet vereceğini vurguladı.

Programda Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ile AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri karşılama merkezini gezdi.

Açılışa ayrıca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Bursa'da, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açılışı töreni gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sol 5), törene katıldı.

