İznik Gölü'nde Batık Bazilika ve 1065 Depremi

İznik Gölü'ndeki Batık Bazilikanın Tarihi Keşifleri

İznik'in tarihi zenginlikleri, son yıllarda yapılan su altı kazıları ile yeniden gün yüzüne çıkıyor. 10 yıl önce başlayarak göl kıyısının 20 metre açığında bulunan batık bazilikada yürütülen kazılar, yapının 11. yüzyıldaki büyük bir deprem sonucunda zarar gördüğünü ortaya koydu.

Kazılarda Gelişmeler

Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, bazilikanın varlığını 2014 yılındaki hava fotoğrafları ile tespit ettiklerini belirtti. Bu yapının, Hristiyan dünyası açısından oldukça önemli olduğunu ve Birinci Konsil'in bu alanlarda toplanmış olabileceği ihtimalinin düşünüldüğünü ifade etti. Bu konsil, 325 yılında Büyük Konstantin'in öncülüğünde İznik'te toplandı ve Hristiyanlığın temel ilkelerini şekillendirdi.

1065 Depreminin Önemi

Fransa'nın Grenoble Alpes Üniversitesinden jeolog Prof. Dr. Julia de Sigoyer, yaptıkları çalışmalarda bazaikanın 1065 yılındaki büyük bir deprem sonucu yıkıldığını keşfettiklerini belirtti. Ayrıca, bu tarihten bu yana İznik ve çevresinde büyük bir depremin yaşanmadığını vurguladı. Sigoyer, İznik Gölü’nde aktif bir fay hattı olduğuna dikkat çekerek, gelecekte bir deprem olma olasılığının arttığını ifade etti.

Belgesel Gösterimi

Bazilikayı konu alan "İznik, Batık Gizem" adlı belgesel, Gökdere Vadisi Şehir Kütüphanesi'nde izleyiciyle buluştu. Gösterim sonrasında katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan uzmanlar, arkeoloji ve tarih meraklılarının dikkatini çekti. Sonuç

Bu bulgular, sadece İznik’in tarihi için değil, aynı zamanda bölgedeki jeolojik araştırmalar açısından da büyük önem taşıyor. Yapılan çalışmalar, bölgenin depremselliği üzerinde önemli veriler sunmaya devam edecek.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 10 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan batık bazilikada yürütülen su altı kazısında, bu yapının 11'inci yüzyılda büyük bir depremde zarar gördüğü belirlendi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 10 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan batık bazilikada yürütülen su altı kazısında, bu yapının 11'inci yüzyılda büyük bir depremde zarar gördüğü belirlendi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 10 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan batık bazilikada yürütülen su altı kazısında, bu yapının 11'inci yüzyılda büyük bir depremde zarar gördüğü belirlendi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 10 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan batık bazilikada yürütülen su altı kazısında, bu yapının 11'inci yüzyılda büyük bir depremde zarar gördüğü belirlendi.