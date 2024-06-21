İznik'te 2 bin yıllık yapıya verilen üzücü zarar: Spreyle yazı yazdılar ceza almadılar

Bursa’nın İznik ilçesinde 2 bin yıllık tarihi surlara sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekiyor. Surlar; Bizans, Roma, Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerine başkentlik yapmış olan İznik’te yer alıyor. Kimliği belirsiz kişiler tarafından surlara sprey boyalarla yazılan yazılar, tarihi taşların görüntüsünü olumsuz etkiliyor.

YAPANLAR CEZA ALMIYOR



Turizmci Ali Karaman, bu durumun üzücü olduğunu ve geçmişte de benzer olayların yaşandığını ifade ediyor. Ancak şu ana kadar yapanlar ceza almadı. İznik’in tarihi önemini korumak için kameralarla koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor. İnsanlar İznik’e tarih için geldiğinde bu tür manzaralarla karşılaşmak istemiyorlar. Ecdadımızdan kalan eserleri korumak için daha duyarlı olunmalı ve sprey boyalarla zarar verilmemelidir.