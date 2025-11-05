İznik'te Beyaz Eşya Bayisi Kadına Ev Hapsi ve Yurt Dışı Yasağı

Bursa'nın İznik ilçesi merkezli beyaz eşya ana bayisi işletmecisi Öznur K., çok sayıda müşterisinin kimlik bilgileriyle kredi çektiği iddiasıyla soruşturma altında.

Olayın Detayları

İddiaya göre, İznik’te beyaz eşya bayiliği yapan Öznur K., bazı müşterilerinin haberleri olmadan onların kimlik bilgileri ile bir finans kuruluşu aracılığıyla kredi çekti. Durumu fark eden vatandaşlar önce emniyete, ardından savcılığa başvurdu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimatla başlattığı araştırma sonrası, sosyal medyada beyaz eşya kullanımı ve vatandaşları uyaran videolarıyla tanınan Öznur K.’yı polis ve jandarma operasyonuyla Bilecik Osmaneli ilçesindeki köy evinde gözaltına aldı ve Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi.

Soruşturma ve Yargılama

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan işletmecinin ifadesinde malı mülkü olduğunu, bunları satarak mağdurlara ödeme yapacağını söylediği iddia edildi.

Mahkeme, Öznur K. hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararını verdi.

