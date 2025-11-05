İznik'te Beyaz Eşya Bayisi Kadına Ev Hapsi ve Yurt Dışı Yasağı

İznik'te beyaz eşya bayisi işletmecisi Öznur K., müşterilerinin kimlikleriyle kredi çekmekle suçlandı; mahkeme ev hapsi ve yurt dışı yasağı verdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:44
İznik'te Beyaz Eşya Bayisi Kadına Ev Hapsi ve Yurt Dışı Yasağı

İznik'te Beyaz Eşya Bayisi Kadına Ev Hapsi ve Yurt Dışı Yasağı

Bursa'nın İznik ilçesi merkezli beyaz eşya ana bayisi işletmecisi Öznur K., çok sayıda müşterisinin kimlik bilgileriyle kredi çektiği iddiasıyla soruşturma altında.

Olayın Detayları

İddiaya göre, İznik’te beyaz eşya bayiliği yapan Öznur K., bazı müşterilerinin haberleri olmadan onların kimlik bilgileri ile bir finans kuruluşu aracılığıyla kredi çekti. Durumu fark eden vatandaşlar önce emniyete, ardından savcılığa başvurdu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimatla başlattığı araştırma sonrası, sosyal medyada beyaz eşya kullanımı ve vatandaşları uyaran videolarıyla tanınan Öznur K.’yı polis ve jandarma operasyonuyla Bilecik Osmaneli ilçesindeki köy evinde gözaltına aldı ve Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi.

Soruşturma ve Yargılama

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan işletmecinin ifadesinde malı mülkü olduğunu, bunları satarak mağdurlara ödeme yapacağını söylediği iddia edildi.

Mahkeme, Öznur K. hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararını verdi.

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE BEYAZ EŞYA ANA BAYİSİ KADIN İŞLETMECİ, ÇOK SAYIDA MÜŞTERİSİNİN KİMLİK...

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE BEYAZ EŞYA ANA BAYİSİ KADIN İŞLETMECİ, ÇOK SAYIDA MÜŞTERİSİNİN KİMLİK BİLGİLERİYLE BİR FİNANS KURULUŞU ARACILIĞIYLA KREDİ ÇEKTİ.

MAĞDURLARIN DURUMU FARK EDİP SAVCILIĞA BAŞVURMASI ÜZERİNE GÖZALTINA ALINAN ÖZNUR K. SEVK EDİLDİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hainan’da Yeni Güç Sistemi Forumu: CSG, "Temiz Enerji Adası" Planını Açıkladı
2
Kartepe Kent Konut Evleri'nde Yoğun Tempo — 12 Blok, 144 Konut, 2026 Teslim
3
Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu AB'de Tescillendi
4
Denizli'nin Ekim İhracatı 413 milyon dolarla yüzde 7,3 arttı
5
İstanbul'da taksiden ücreti ödemeden kaçan kadın kamerada
6
Batman'da İnek Sürüsü Trafikte Aksamalara Neden Oldu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş