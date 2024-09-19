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İznik'te Motosiklet Kazası: Bir Kadın Yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın motosikletin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 22:49
İznik'te Motosiklet Kazası: Bir Kadın Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası

Bursa'nın İznik ilçesinde, Emirhan T. isimli 22 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, Mehtap T. adlı 46 yaşındaki kadına çarptı.

Kaza Anı ve Yaralı Kadın

Göl Sahil Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap T., çarpmanın şiddetiyle savruldu ve yaralandı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Yardım ve Hastane Süreci

Kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra Mehtap T., İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Anının Görüntüleri

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın görüntüleri, inceleme ve raporlama süreçlerinde kullanılacak.

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