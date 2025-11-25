İznik'te Papa 14. Leo Ziyareti: Mobil Baz İstasyonları ve Osmanlı Motifli Çiniler

İznik'te Papa 14. Leo için yoğun hazırlık: Mobil baz istasyonları kuruldu, Osmanlı motifli çiniler hazır

Papa 14. Leo'nun ilk yurt dışı programı kapsamında 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette Bursa'nın İznik ilçesinde ayin düzenlenecek. Bu karar, ilçede hem güvenlik hem de turizm hazırlıklarını hızlandırdı.

Güvenlik ve altyapı hazırlıkları

İlçede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, ayin için Bazilika alanına girişler kapatıldı ve alana platform kuruldu. Koordinatör kardinal alanı inceleyerek son hazırlıkların tamamlanmasını istedi. İznik'e binlerce kişinin gelmesi beklentisiyle 2 mobil baz istasyonu getirildi; birinin ilçe merkezine, diğerinin bazilikaya yakın bir noktaya kurulacağı belirtildi.

Ayin ve tarihsel önem

İznik, erken Hristiyanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin tarafından gerçekleştirilen ve önemli sonuçlar doğuran İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü 28 Kasım tarihinde kutlanacak. Papa, İznik Gölü kıyısındaki su altı bazilika kalıntılarını ziyaret ederek, bu bazilika önünde düzenlenecek ayini yönetecek. Ayine binlerce Hıristiyan'ın katılması bekleniyor.

Turizm hareketliliği ve esnafın görüşleri

Papa haberinin ardından İznik, birçok yerli ve yabancı turistin gezi rotasına eklendi. Birkaç hafta önce başlayan turist yoğunluğu giderek arttı; çok sayıda tur firmasının programlarına İznik'i almasıyla ilçeye her gün çok sayıda otobüsle ziyaretçi geliyor.

Bekir Uslu, bazilika yakınlarında çay bahçesi işlettiğini belirterek hareketliliğin haftalar öncesinden başladığını ve dışarıdan yoğun turist geldiğini söyledi. Uslu, 'Bu heyecanı yabancı turistler daha çok yaşıyor. Otobüslerle sürekli turist geliyor. Papa'yı en iyi şekilde ağırlayıp, gereken ilgiyi gösterip turizmde faydaya dönüştürmeliyiz. İznik nüfusu 35 bin civarında. O gün 50 bini geçmesi bekleniyor. Esnafa da turizme de önemli katkısı olacak' dedi.

Kübra Göllü, 10 yıldır çini işiyle uğraştığını ve hem lise hem üniversitede seramik, cam ve çinicilik eğitimi aldığını belirtti. 28 Kasım için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyleyen Göllü, 'Kendi geleneksel ürünlerimizi yaptık. Onlar da geldiklerinde bizim Osmanlı desenli ürünlerimizi alsın istedik; bu nedenle özel ürünler yaptık. 14'üncü yüzyıldan başlayıp 16'ncı yüzyıla kadar Osmanlı desenleriyle yaptığımız çini eserlerimiz var.' ifadelerini kullandı. Göllü, ilçeye gruplar halinde turist geldiğini ve çini satışlarının hareketlendiğini ekledi.

Remzi Sönmez taksici olarak çalışma hayatını sürdürdüğünü ve Papa hareketliliğinin işlerini artırdığı için mutlu olduklarını söyledi. Hasip Kıran ise 45 yıldır lokantacılık yaptığını belirterek, 'Yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Papa'nın gelmesi büyük reklam olacak, İznik'i dünya tanıyacak. Elbet bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Esnaf olarak umutluyuz güzel olacak canlılık' dedi.

