İznik'te Papa 14. Leo Ziyareti: Mobil Baz İstasyonları ve Osmanlı Motifli Çiniler

Papa 14. Leo'nun 27-30 Kasım'daki İznik ayini için güvenlik ve altyapı önlemleri artırıldı; mobil baz istasyonları kuruldu, Osmanlı motifli çiniler hazırlandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:30
İznik'te Papa 14. Leo Ziyareti: Mobil Baz İstasyonları ve Osmanlı Motifli Çiniler

İznik'te Papa 14. Leo için yoğun hazırlık: Mobil baz istasyonları kuruldu, Osmanlı motifli çiniler hazır

Papa 14. Leo'nun ilk yurt dışı programı kapsamında 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette Bursa'nın İznik ilçesinde ayin düzenlenecek. Bu karar, ilçede hem güvenlik hem de turizm hazırlıklarını hızlandırdı.

Güvenlik ve altyapı hazırlıkları

İlçede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, ayin için Bazilika alanına girişler kapatıldı ve alana platform kuruldu. Koordinatör kardinal alanı inceleyerek son hazırlıkların tamamlanmasını istedi. İznik'e binlerce kişinin gelmesi beklentisiyle 2 mobil baz istasyonu getirildi; birinin ilçe merkezine, diğerinin bazilikaya yakın bir noktaya kurulacağı belirtildi.

Ayin ve tarihsel önem

İznik, erken Hristiyanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin tarafından gerçekleştirilen ve önemli sonuçlar doğuran İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü 28 Kasım tarihinde kutlanacak. Papa, İznik Gölü kıyısındaki su altı bazilika kalıntılarını ziyaret ederek, bu bazilika önünde düzenlenecek ayini yönetecek. Ayine binlerce Hıristiyan'ın katılması bekleniyor.

Turizm hareketliliği ve esnafın görüşleri

Papa haberinin ardından İznik, birçok yerli ve yabancı turistin gezi rotasına eklendi. Birkaç hafta önce başlayan turist yoğunluğu giderek arttı; çok sayıda tur firmasının programlarına İznik'i almasıyla ilçeye her gün çok sayıda otobüsle ziyaretçi geliyor.

Bekir Uslu, bazilika yakınlarında çay bahçesi işlettiğini belirterek hareketliliğin haftalar öncesinden başladığını ve dışarıdan yoğun turist geldiğini söyledi. Uslu, 'Bu heyecanı yabancı turistler daha çok yaşıyor. Otobüslerle sürekli turist geliyor. Papa'yı en iyi şekilde ağırlayıp, gereken ilgiyi gösterip turizmde faydaya dönüştürmeliyiz. İznik nüfusu 35 bin civarında. O gün 50 bini geçmesi bekleniyor. Esnafa da turizme de önemli katkısı olacak' dedi.

Kübra Göllü, 10 yıldır çini işiyle uğraştığını ve hem lise hem üniversitede seramik, cam ve çinicilik eğitimi aldığını belirtti. 28 Kasım için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyleyen Göllü, 'Kendi geleneksel ürünlerimizi yaptık. Onlar da geldiklerinde bizim Osmanlı desenli ürünlerimizi alsın istedik; bu nedenle özel ürünler yaptık. 14'üncü yüzyıldan başlayıp 16'ncı yüzyıla kadar Osmanlı desenleriyle yaptığımız çini eserlerimiz var.' ifadelerini kullandı. Göllü, ilçeye gruplar halinde turist geldiğini ve çini satışlarının hareketlendiğini ekledi.

Remzi Sönmez taksici olarak çalışma hayatını sürdürdüğünü ve Papa hareketliliğinin işlerini artırdığı için mutlu olduklarını söyledi. Hasip Kıran ise 45 yıldır lokantacılık yaptığını belirterek, 'Yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Papa'nın gelmesi büyük reklam olacak, İznik'i dünya tanıyacak. Elbet bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Esnaf olarak umutluyuz güzel olacak canlılık' dedi.

PAPA 14. LEO'NUN, İLK YURT DIŞI ZİYARETİ KAPSAMINDA 27 - 30 KASIM GELECEĞİ TÜRKİYE'DE BURSA'NIN...

PAPA 14. LEO'NUN, İLK YURT DIŞI ZİYARETİ KAPSAMINDA 27 - 30 KASIM GELECEĞİ TÜRKİYE'DE BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNE DE GELECEK OLMASI TURİZM HAREKETLİLİĞİ OLUŞTURDU.

PAPA 14. LEO'NUN, İLK YURT DIŞI ZİYARETİ KAPSAMINDA 27 - 30 KASIM GELECEĞİ TÜRKİYE'DE BURSA'NIN...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi
6
Ahmet Çolakbayrakdar: 8 Yılda Değişmeyen Gönülden Bağ
7
Ercan: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Toplumu Harekete Çağırıyoruz

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat