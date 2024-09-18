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İznik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletli sürücü ve pişmiş bir yayaya çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:45
İznik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

İznik'te Üzücü Bir Trafik Kazası

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki kişi ağır yaralandı. Kazanın detayları ise şu şekilde gelişti:

Kaza Anı

24 yaşındaki Mehmet Aydın yönetimindeki 16 BFR 895 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ekrem Başbay'a çarptı. Çarpmanın ardından her iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olay Yerine Müdahale Edildi

Olayın hemen ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Aydın ve Ekrem Başbay'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bilgisi verildi.

Sonuç

Bu üzücü kaza, trafik güvenliği konusundaki dikkat gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yetkililer, sürücülere ve yayalara dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

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