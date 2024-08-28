İznik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İznik'te Orman Yangını Yaşandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kırsal Mecidiye Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın, kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Müdahalede Bulundu

İlçe merkezinden dumanların görüldüğü bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından acil müdahale ekipleri sevk edildi. Hem hava hem de karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin üstün çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Doğanın korunması ve benzer olayların önlenmesi için bu tür yangınların önlenmesi büyük bir önem taşıyor.