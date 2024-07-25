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İZSU Genel Müdürü Gözaltına Alındı: CHP'li Bakan Açıklama Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:03
İZSU Genel Müdürü Gözaltına Alındı: CHP'li Bakan Açıklama Yaptı

CHP'li Bakan'ın Açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan elektrik akımı kazasında iki kişinin ölümüne ilişkin olarak İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Olayın Arka Planı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve genel müdür yardımcısı, gözaltı işlemine tabi tutuldu. Murat Bakan, gelişmeleri öğrenmek amacıyla birlikte CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte İZSU Genel Müdürlüğü'ne geldi.

Sorumluların Bulunması Talebi

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan, olayın sorumlularının belirlenmesi gerektiğini vurguladı. İZSU’nun doğrudan sorumlu olmadığını savunan Bakan, "Sonuçta bir elektrik kaçağı söz konusu. Gereken önlemler alınmamış. İZSU’nun, o dönemde ve şimdi genel müdürünün sorumlu tutulmasını mantıklı görmüyorum. Bu durum, Gdz Elektrik’in sorumluluğunu örtbas etmek amacıyla yapılmış bir davranış gibi görünüyor," dedi.

Olayın Seyri ve Soruşturma Süreci

Konak ilçesinde, 12 Temmuz’da yaşanan sağanak yağış sırasında oluşan su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetti. Bu olay sonrası hazırlanan bilirkişi raporu ile birlikte İZSU Genel Müdürü ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü de aralarında bulunduğu altı şüpheli gözaltına alındı.

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